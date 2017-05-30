Выпускники подмосковных вузов назвали лучших работодателей

Центр изучения региональных проблем составил рейтинг «компаний мечты» подмосковных выпускников. В лидерах оказались Газпром, Транснефть, Сбербанк, Роснефть, Яндекс и Microsoft.

В основу рейтинга «компаний мечты» легли данные опросов выпускников высших и средне-специальных учебных заведений Московской области, как пишет «Центр изучения региональных проблем». В рамках исследования участникам предлагалась самим назвать компании, в которых им хотелось бы работать. Кроме того, респонденты рассказали о мотивации выбора, карьерных и зарплатных ожиданиях.

В исследовании приняли участие студенты старших курсов и выпускники, обучающиеся по различным направлениям. Рейтинг «компаний мечты» составлен по трем направлениям в соответствии с карьерными устремлениями студентов: «экономика и бизнес», «инженерное дело» и «информационные технологии».

Абсолютное большинство студентов Подмосковья ориентированы на рынок труда Москвы, показали данные опроса, а 7% опрошенных отметили, что мечтали бы получить работу за рубежом. При выборе наиболее привлекательных работодателей студенты учитывали не только собственно зарплатные ожидания, но и оценивали возможности карьерного роста в компаниях. Другие важные мотивационные факторы – размеры социального пакета, стабильность компании и перспективы ее развития, возможность решать в ходе трудовой деятельности интеллектуальные задачи, возможность дополнительно учиться и повышать свою квалификацию.

«Газпром» по итогам опроса стал компанией мечты для большинства респондентов. Компания привлекает молодежь своим масштабом и возможностями: это одна из самых крупных и обсуждаемых компаний в России, представленная своими дочерними обществами не только в Москве и Московской области, но и за рубежом. Еще один важный мотивационный фактор, делающий «Газпром» весьма привлекательным в глазах молодежи, − уровень зарплат, который превышает рыночные показатели даже для специалистов на начальных позициях с минимальным опытом. Кроме того, «Газпром» привлекает одним из лучших социальных пакетов для работников, куда входят частичная компенсация оплаты детских садов, материальная помощь к рождению ребенка, материальная помощь к вступлению первый раз в брак, ипотечная программа, посещение спортивных секций.

У компании «Транснефть» сложилась репутация ответственного работодателя, что привлекает молодежь Подмосковья. Более того в Московской области работает филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга», который управляет Московским кольцевым нефтепродуктопроводом вокруг Москвы (КМНПП) – в него стремятся попасть значительная часть выпускников инженерных специальностей. В качестве основных аргументов в пользу выбора организации как «работодателя мечты» респонденты называли стабильное финансовое положение компании, щедрый социальный пакет (медицинская страховка, беспроцентные займы на покупку жилья, корпоративная пенсия). АО «Транснефть-Верхняя Волга» также привлекательна для молодежи как компания с возможностями карьерного роста в различных направлениях.

Попасть на работу в «Газпром» и «Транснефть» наиболее реально через стажировку в компаниях, которая активно рекрутирует наиболее перспективных студентов еще в вузах. К примеру, АО «Транснефть-Верхняя Волга» курирует кафедру проектирования и эксплуатации газонефтепроводов в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В Сбербанке студентам нравится активно пропагандируемая трансформация главного банка страны в крупную IT-компанию. Поэтому Сбербанк вызывает интерес не только у студентов специальности «экономика и бизнес», но и для айтишников. Опрошенные отмечали, что в Сбербанке уже на старте можно рассчитывать на достаточно высокий уровень заработной платы, кроме того, финорганизация предоставляет своим сотрудникам щедрый социальный пакет.

Яндекс, Google, Microsoft – «компании мечты» для студентов технических и математических специальностей. Поскольку сектор IT сейчас растет наибольшими темпами, у респондентов, выбирающих для себя этот карьерный трек, наиболее высокие зарплатные ожидания, высокий уровень амбиций. Еще один популярный ответ – особая, «творческая» атмосфера в офисах компаний, отсутствие дресс-кода, инновационные практики организации рабочего процесса. Возможность работать в IT-гигантах за рубежом привлекает возможностью получать высокую зарплату в валюте, а также приобрести опыт работы в международной команде.