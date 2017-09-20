В центре Москвы открылся ритуальный офис нового поколения компании «Честный агент»

Компания «Честный агент», первой в России запустившей онлайн-сервис по предоставлению полного спектра ритуальных услуг в режиме «одного окна», заявила об открытии московского офиса на Земляном валу, сообщает ИА Росбалт.

На сегодняшний день этот офис является первым ритуальным агентством, расположенным непосредственно в центральной части города. При создании атмосферы офиса решено было отказаться от традиционного присутствия в элементах оформления помещения похоронной атрибутики. Со всеми ритуальными товарами и услугами, которые может предложить компания, можно ознакомиться исключительно в онлайн-каталоге.

По словам директора по развитию «Честного агента» Павла Соснового, компания видит свою миссию в том, чтобы изменить культуру ритуальных услуг в стране. Именно для этой цели используется отличный от традиционного подход к работе с клиентами. «В нашем новом офисе человек в спокойной обстановке узнает обо всех имеющихся возможностях, услугах и товарах и выберет то, что нужно, без дополнительных выездов на кладбище, в специализированные магазины и службы. Мы хотим, чтобы и без того тяжелое время, когда человек переживает утрату близкого, не осложнялось необходимостью выполнять непонятные, часто запутанные процедуры», – пояснил свою точку зрения Павел Сосновый.

Ранее компания «Честный агент» сообщала об открытии круглосуточного call-центра, сотрудники которого бесплатно проконсультирует обратившихся по вопросам организации похорон или помогут вызвать ритуального агента на дом.

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