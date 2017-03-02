Результаты проверки онкобольницы № 62 выявили новые скандальные факты

В истории со скандалом вокруг московской городской онкологической больницы № 62 появились новые факты. Многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки лечебного учреждения, могут привести к уголовному разбирательству, сообщает информационное агентство "Росбалт".

Из акта проверки в МГОБ № 62 следует, что в отделении химической терапии, которую возглавлял Данила Строяковский, выявили масштабную нехватку препаратов: дорогостоящие лекарства значились по документам, однако отсутствовали по факту, а в некоторые складские помещения проверяющих попросту не пустили. Так, закупавшийся препарат «Бейодайм» стоимостью свыше 300 тыс. рублей за упаковку, использовался лишь частично — одна из двух сосатвляющих препарата регулярно исчезала в неизвестном направлении. По версии проверяющей стороны, могли использоваться две схемы — лекарства либо закупались «фиктивно», либо «возвращались» на завод, где сбывались по второму разу.

Конфликт между бывшим главным врачом МГОБ № 62 Анатолием Махсоном и департаментом здравоохранения начался осенью с решения Депздрава изменить статус больницы с автономного на бюджетный. Проверка, инициированная депздравом, выявила серьезные нарушения. Выяснилось, что за годы руководства 62-й больницей Анатолий Махсон создал «лечебную империю», в которой он был единоличным правителем. Автономность позволяла больнице оказывать платные услуги пациентам, а полученные средства тратить по своему усмотрению.

Вокруг 62-й больницы сложилась сеть компаний, часть из которых связана с семьей руководителей учреждения. Анализ закупок показал, что итоговые стоимости контрактов отличались от начальных на несколько процентов или же не отличались вовсе: так, компания ООО «Медфармсервис» за 2014—2016 гг. участвовала в 38 конкурсах, из них 31 — на поставку оборудования в МГОБ № 62, в 28 из них одержана победа. При этом из 7 конкурсов в других учреждениях компания не выиграла ни одного. Сходная ситуация, как отмечает агентство, складывалась с МПО «Космаймонт» и ИП Трапеза С. К. В большинстве случаев имело место совпадение начальной и закупочной цены или минимальное «падение» поставщика по сравнению с закупочной, что с высокой долей вероятности указывает на сговор между поставщиком и заказчиком. Так же, как и в случае с медицинским оборудованием, вокруг 62-й больницы сложился ряд «эксклюзивных поставщиков», взаимодействие с которыми происходило также без снижения стоимости.