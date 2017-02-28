Президент букмекерской компании «Бинго-Бум» Константин Макаров выступит на Betting Trends Forum

31 марта 2017 года в Москве на Betting Trends Forum с докладом выступит президент БК “Бинго-Бум”. Форум будет посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 в России.

Константин в своем докладе расскажет о подготовке букмекеров к Чемпионату мира, о том, с какими трудностями могут столкнуться отечественные букмекеры во время этого грандиозного футбольного события и как их избежать.

Тема выступления звучит так: “ЧМ 2018 и интерактивные ставки. Как букмекеру заработать, не нарушив закон?”. В центре внимания, естественно, интерактивные ставки и все, что с ними связано. До сих пор в законодательстве немало пробелов, касающихся налогообложения, идентификации игроков. Много вопросов возникает также касательно работы с иностранцами, которых во время ЧМ будет несомненно много.

“Постараюсь сделать выступление интересным, живым. Надеюсь, что смогу увидеть на мероприятии представителей крупнейших российских букмекеров, пообщаться с ними на эту тему”. - говорит Константин Макаров

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