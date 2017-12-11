Московская область задыхается из-за мусорных полигонов

Подмосковье вошло в тройку регионов России с самой плохой экологией. Такие данные представила организация «Зеленый патруль». Хуже, чем под Москвой, дела обстоят только в Челябинской и Свердловской областях.

Московская область заняла 83-е место в экологическом рейтинге за осень текущего года, сообщает Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Одной из главных причин названы мусорные полигоны.

«Многочисленные жалобы жителей Восточного административного округа на загрязнение атмосферного воздуха, а также на нарушения правил эксплуатации полигона ТКО «Воловичи», - говоритсяв исследовании.

Кроме того, в Ногинском районе Московской области находится крупнейший в Европе полигон ТБО «Тимохово». Эта гигантская свалка мусора угрожает экологической катастрофой всему Ногинскому району.

Выходом из ситуации должны стать переработка, сортировка и сжигание мусора.

Министерство экологии Подмосковья в лице Александра Когана заявляло, что в следующем году будет введен раздельный сбор отходов. Согласно предварительно разработанной дорожной карте, в Подмосковье появится около 70 сортировочных станций, 50 перегрузочных станций, 11 мусороперерабатывающих комплексов и 4 завода по термической переработке отходов в энергию.

Последний пункт – мусоросжигательные заводы (МСЗ) – вызывает наибольшее опасение жителей региона. Дочерняя организация «Ростеха» «РТ-Инвест» обещает, что сжигание мусора не повредит окружающей среде. Планируется привлечь японско-швейцарскую технологию термической обработки мусора Hitzchi Zosen Inova. Такие заводы уже функционируют в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.

Тем не менее, жители Подмосковья обеспокоены планами по строительству МСЗ. Многие не доверяют заявлениям застройщиков и чиновников о безопасности такой утилизации мусора. В регионе регулярно проводятся акции протеста против строительства мусоросжигательных заводов. Впрочем, и экоактивисты признают, что хотя бычастично мусор сжигать придется. Но для начала они требуют наладить систему по сортировке и переработке отходов.