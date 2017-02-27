Круглый стол. «В защиту от квартирного рейдерства. Совершенствование правоприменительной практики».

Сегодня состоялся Круглый стол на тему: «В защиту от квартирного рейдерства. Совершенствование правоприменительной практики». Круглый стол проходил на базе площадки члена Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека Андрея Бабушкина

Инициаторами данного круглого стола выступили: кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского бюро «Закон и право» Филачева Оксана Анатольевна - защитник потерпевших в деле банды Макарова, а так же правозащитник Александр Косушкин.

В рамках круглого стола обсуждалась уже наработанная правоприменительная практика по данной проблематике, были представлены различные пути решения проблем, спикерами были проанализированы конкретные судебные дела.

В заключении круглого стола спикеры подвели итоги данного мероприятия. Спикерами круглого стола была подчеркнута важность выявления пробелов и низкой эффективности работы по данному направлению, а также выработана позиция по улучшению правоприменительной практики по отношению к квартирному рейдерству.

Проведение данного мероприятия было очень важно, так как квартирное рейдерство присутствует в России. В одной только Москве около сотни горожан становятся жертвами мошенников каждый год. Мошенники выкупают доли квартиры и в буквальном смысле слова выбрасывают людей на улицу ни с чем.

Обычно рейдеры, как правило, покупают доли в квартирах только с той собственностью, которая носит общедолевой характер.

Принципиальное значение для мошенников имеет именно выкуп невыделенной доли, когда в квартире еще не был определен порядок пользования комнатами. То есть мошенники, покупая долю, получают полностью законный доступ в абсолютно любую комнату дома (даже обладая небольшой или самой меньшей долей).

Для того, чтобы выжить иных жильцов, в квартиру могут поселить лиц без определенного места жительства, лиц страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, начать менять замки либо вести бесконечные разрушительные ремонты.

В данном случае правоохранительные могут и должны помогать жертвам мошенничества, несмотря на то, что у собственника доли есть правоустанавливающие документы на нее, привлекая к ответственности лиц, совершающих противоправные действия с сособственниками квартир, именно активная позиция полиции поможет остановить произвол со стороны захватчиков.

Действующее российское гражданское законодательство на стороне мошенников, так как, приобретая долю, мошенники приобретают триаду прав на нее: право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

И судебная практика по таким делам оставляет желать лучшего, о чем и было отмечено на проведенном круглом столе, так как большинство дел, заканчиваются не в пользу добросовестных граждан, а в пользу мошенников, завладевших имуществом путем рейдерского захвата.