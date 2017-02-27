Круглый стол. «В защиту от квартирного рейдерства. Совершенствование правоприменительной практики».

Сегодня состоялся Круглый стол на тему: «В защиту от квартирного рейдерства. Совершенствование правоприменительной практики». Круглый стол проходил на базе площадки члена Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека Андрея Бабушкина

Инициаторами данного круглого стола выступили: кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского бюро «Закон и право» Филачева Оксана Анатольевна - защитник потерпевших в деле банды Макарова, а так же правозащитник Александр Косушкин.

В рамках круглого стола обсуждалась уже наработанная правоприменительная практика по данной проблематике, были представлены различные пути решения проблем, спикерами были проанализированы конкретные судебные дела.

В заключении круглого стола спикеры подвели итоги данного мероприятия. Спикерами круглого стола была подчеркнута важность выявления пробелов и низкой эффективности работы по данному направлению, а также выработана позиция по улучшению правоприменительной практики по отношению к квартирному рейдерству.

Проведение данного мероприятия было очень важно, так как квартирное рейдерство присутствует в России. В одной только Москве около сотни горожан становятся жертвами мошенников каждый год. Мошенники выкупают доли квартиры и в буквальном смысле слова выбрасывают людей на улицу ни с чем.

Обычно рейдеры, как правило, покупают доли в квартирах только с той собственностью, которая носит общедолевой характер.

Принципиальное значение для мошенников имеет именно выкуп невыделенной доли, когда в квартире еще не был определен порядок пользования комнатами. То есть мошенники, покупая долю, получают полностью законный доступ в абсолютно любую комнату дома (даже обладая небольшой или самой меньшей долей).

Для того, чтобы выжить иных жильцов, в квартиру могут поселить лиц без определенного места жительства, лиц страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, начать менять замки либо вести бесконечные разрушительные ремонты.

В данном случае правоохранительные могут и должны помогать жертвам мошенничества, несмотря на то, что у собственника доли есть правоустанавливающие документы на нее, привлекая к ответственности лиц, совершающих противоправные действия с сособственниками квартир, именно активная позиция полиции поможет остановить произвол со стороны захватчиков.

Действующее российское гражданское законодательство на стороне мошенников, так как, приобретая долю, мошенники приобретают триаду прав на нее: право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

И судебная практика по таким делам оставляет желать лучшего, о чем и было отмечено на проведенном круглом столе, так как большинство дел, заканчиваются не в пользу добросовестных граждан, а в пользу мошенников, завладевших имуществом путем рейдерского захвата.

Новости по теме
Следующая новость Адвокат Владимир Постанюк cчитает, что увольнять судью после трех отмененных решений нецелесообразно

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО