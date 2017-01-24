Адвокат Владимир Постанюк cчитает, что увольнять судью после трех отмененных решений нецелесообразно

Законопроект, находящийся на рассмотрении Государственной Думы, непродуманный, считает адвокат Владимир Постанюк.

«В данной ситуации правильным является лишь посыл: мы хотим от суда справедливости и законности, — уверен он. — Однако это должно обеспечиваться не путем жесткого наказания судей лишением мантии после трех решений, которые были отменены в последующем, а совсем иными механизмами. Справедливость и законность судебных актов возможна лишь при наличии реальной независимости суда – и в первую очередь это подразумевает независимость судебного акта и закона от вольного толкования самим судьей.

Одним из механизмов усиления подобной независимости могло бы стать расширение полномочий суда присяжных. Также есть и другие системные, последовательные инициативы. На мой взгляд, необходимо также сужение полномочий председателей судов, так как на этом уровне мы уже получаем известную долю зависимости. В Закон «О статусе судей» необходимо внести пакет поправок. Прежде всего, изменить требования к кандидату в судьи путем увеличения минимального возраста до 45 лет, максимальный же возраст установить в 65 лет. Также, желательно, чтобы у кандидата желательно была практика ведения дел в качестве прокурора, и обязательно – в качестве адвоката. Необходимо вплотную заняться вопросом влияния на судей – выработать жесткие правила, не позволяющие влиять на судью как функционерам суда, так и третьим лицам – следователям, прокурорам и адвокатам. Наряду с этим необходимо обеспечить реальную сменяемость судей – назначать не более чем на 10 лет без права продления срока полномочий, так как на эти должности идут те, кто хочет делать карьеру, а не зарабатывать деньги. Не так давно судейское сообщество говорило о том, что необходимо поднять уровень заработных плат судьям, ведь высокий уровень материального обеспечения – это залог качества судебных решений. Однако повышение уровня выплат не повлияло на качество судебных актов, а значит, прямой зависимости нет.

В дополнение к этому считаю, что необходимо ввести ответственность за заведомо незаконное решение (или приговор), и наказание должно быть не просто суровым, а максимально возможным по закону. Аналогично необходимо наказывать за действия, направленные на понуждение судьи к вынесению подобного решения (или приговора).

Необходимо ввести целый комплекс мероприятий, направленных на возрождение судебной власти, которой в настоящее время фактически нет».

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